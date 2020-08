“Partiamo da Carbognano, ma speriamo di arrivare presto nel capoluogo della Tuscia”

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Vito Piscopiello ha presentato così la società Football Club Viterbo - Ieri pomeriggio i vertici dirigenziali hanno raccontato il nuovo progetto al Marco’s bar di via Saragat

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – “Partiamo da Carbognano, ma speriamo di arrivare presto a Viterbo”. Vito Piscopiello ha presentato così la società Football Club Viterbo. Ieri pomeriggio i vertici dirigenziali hanno raccontato il nuovo progetto al Marco’s bar di via Saragat.

Una partenza che prende il via da Carbognano e Piscopiello, che nell’organico societario è il direttore sportivo, ne ha spiegato il motivo. “Per motivi logistici e federali – ha precisato – non abbiamo potuto portare la sede sociale a Viterbo. Adesso siamo a Carbognano e poi cercheremo di portare successivamente la società a giocare nel capoluogo della Tuscia. Campi permettendo, perché forse quello del Pilastro non ci rientra come metratura”.

L’Fc Viterbo militerà nel campionato di Promozione. Le sue radici affondano nella Doc Gallese che per l’appunto da oggi cambia nome e diventa Football Club Viterbo con una nuova dirigenza al comando. Dalla Doc Gallese è stato quindi acquisito il titolo valido per la partecipazione al campionato regionale di promozione 2020/2021.

“Abbiamo creato questa situazione con gli amici di Gallese – ha continuato Piscopiello – e abbiamo voluto portare questo titolo a Viterbo che da un po’ mancava. Vogliamo cercare di ricreare una situazione su Viterbo per avere nel capoluogo una categoria che mancava da tanto tempo. L’idea è anche quella di coinvolgere le scuole calcio di Viterbo. E non nego che c’è stato anche un contatto con una società di Viterbo per creare un settore giovanile. Non è andata in porto, ma comunque ci stiamo muovendo. Ovviamente questa situazione sarebbe potuta crescere con degli sponsor, ma per questo c’è tempo”.

Piscopiello ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione con Vincenzo Longo, al vertice come nuovo presidente del club biancorosso. Longo, imprenditore marchigiano con la passione per il calcio sta ampliando il suo business in provincia e nella Tuscia conta di costruire una solida realtà calcistica.

Alla presentazione anche Bruno Silvi e Luciano Lucci, rispettivamente direttore generale e segretario della nuova società. Tra il pubblico anche Massimo Racioppa, ex direttore generale della viterbese calcio.

“Ci stiamo preparando per creare una società solida nel settore giovanile. Vogliamo mettere in campo tutta la nostra conoscenza e esperienza – ha detto Silvi -. Tutto nasce da una passione comune, quella per il calcio, che ha permesso di incontrarsi su una situazione a Viterbo e dare così l’opportunità ai ragazzi di partecipare a un campionato prestazionistico. Non è escluso che là juniores possiamo proporla da quest’anno”.

Parte tecnica, e quindi allenatore, ancora da definire. Ma alla presentazione i nuovi dirigenti fanno capire che ci sarà poco da aspettare. A breve i dettagli anche sugli sponsor e la data di inizio della preparazione atletica.

“Non ci piace il gioco della contrapposizione – ha spiegato il presidente Longo -. Vorremmo anzi instaurare rapporti amichevoli: auguriamo a tutte le società del capoluogo le migliori fortune e, per quello che ci riguarda, auspichiamo una collaborazione tra le realtà presenti affinché possa esserci un reciproco arricchimento umano e sportivo. Ci piacerebbe stringere degli accordi con le scuole calcio per contribuire alla crescita dei giovani viterbesi”.

Il Football club Viterbo per questa stagione giocherà quindi in provincia, precisamente al Martinozzi-Carosi di Carbognano. Il nuovo assetto societario vede come vicepresidente Andrea Cavafave, team manager Giovanni Porciani. Nella dirigenza i consiglieri Davide Aronica, Luciano Lucci, Daniele Cesaroni, Stefano Iovine, Enrico Adelli. Come segretario Luciano Licci. Addetto stampa Alessio Campana, magazziniere Enio Karafili.

Della Doc Gallese rimangono quindi Andrea Cavafave, Luciano Lucci, Daniele Cesaroni, Stefano Iovine e Enrico Adelli.

8 agosto, 2020