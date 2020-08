Passeggiata-racconto alla Selva del Lamone rinviata al 13 settembre

Farnese - L'appuntamento, tra due settimane, resta sempre in piazza Umberto I alle 9

Farnese – Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica che, per ragioni di opportunità organizzative in rapporto alle previsioni meteo avverse, la passeggiata-racconto “La selva dei sentieri, la Selva dei pensieri”, prevista per dopodomani domenica 30 agosto, è rimandata a domenica 13 settembre.

Stesso luogo e stessa ora: appuntamento alle 9 in piazza Umberto I a Farnese.

Riserva naturale regionale “Selva del Lamone”

Comune di Farnese

Associazione culturale “Comunità narranti”

28 agosto, 2020