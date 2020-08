“Il perizoma è una protezione più sicura, non indosserò la mascherina”

Norvegia - John McAfee, ideatore dell'omonimo antivirus per computer, è stato fermato dalle autorità

Norvegia – John McAfee, l’imprenditore inventore dell’omonimo antivirus per computer, è stato arrestato dalla polizia norvegese perché indossava un perizoma alposto della mascherina e siè rifiutato di indossarne una certificata. A raccontare la controversa vicenda sono stati lo stesso McAfee e la moglie su Twitter con un totale di 17 post.

Partito con il suo jet dalla Catalogna, ha provato ad atterrare in Germani, ma l’ingresso gli è stato vietato per via delle recenti disposizioni anti-Covid. Ha deciso di atterrare in Norvegia, il paese più vicino disposto a arlo atterrare.

Quando è sceso dal jet ha indossato un perizoma come mascherina, ma le autorità gli hanno chiesto di sostituire il dispositivo di sicurezza con uno più adeguato. “Ho rifiutato di farlo, però. E anche se hanno insistito io ho affermato che la protezione era più che sicura e mi sono rifiutato di indossare altro” ha spiegato McAfee. L’uomo è stato fermato dalle autorità e rilasciato solo dopo 5 ore.

“Le mutandine non riciclano l’anidride carbonica espirata. Le persone con problemi respiratori sono autorizzate a non indossare le mascherine perché impediscono la respirazione, bloccano i batteri ma non i virus” ha chiarito su Twitter la moglie dell’imprenditore.

