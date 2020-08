“Piazza del comune non è mai stata così brutta”

Il giornale di mezzanotte - Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Pietro Miceli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Qualcuno si è accorto che piazza del Plebiscito, meglio nota come piazza del Comune, il centro di Viterbo, non è mai stata così brutta come in questi tempi? Complimenti all’amministrazione Arena ma anche alle precedenti per aver deturpato una delle piazze-simbolo della città.

Ciò che sto dicendo è solo una mia opinione, ma credo che piazza del Comune stia passando un momento negativo.

Innanzitutto i nuovi vasi metallici posizionati in diagonale sono un vero obbrobrio, non c’entrano niente con la forma e la storia del luogo, praticamente assecondano il flusso del traffico automobilistico. D’accordo che si voleva cancellare finalmente l’invasione delle auto di notte, ma si poteva trovare una soluzione diversa.

Poi ho notato che quando ci sono riunioni in prefettura, le auto degli autorizzati vengono comunque fatte entrare all’interno del perimetro segnato dai vasi, con tanto di catenella metallica tra un vaso e l’altro per consentire l’ingresso. Bella presa in giro.

Passiamo al portico di palazzo dei Priori: va bene che in questo anno così condizionato dal Covid gli esercizi devono poter lavorare, ma era il caso di far mettere i tavolini di un bar sotto gli antichi archi? E poco più in là cosa significano quelle vecchie panchine collocate a casaccio sempre sotto il portico?

Sempre lungo il palazzo della prefettura ci sono dei vecchi e malmessi dissuasori metallici: a cosa servono, se in quella zona in teoria non dovrebbero esserci più auto?

Non parliamo poi della pavimentazione a sampietrini che non viene rifatta da anni, non sarebbe il caso di realizzarne una più elegante in lastroni di peperino come avviene in altre città, o magari in alternanza con i sampietrini? Fatevi un giro nel centro del vicino paese di Vitorchiano e vedrete subito la differenza…

Il parcheggio dei taxi sotto la torre è un pugno nell’occhio: davvero non si trovava un angolino più adatto?

Insomma in fin dei conti come ho detto all’inizio, piazza del Comune è ridotta davvero male e soluzioni come quella dei vasi metallici non hanno fatto altro che aumentare il suo sgradevole aspetto. Se vogliamo riqualificare la città, almeno bisognerebbe prestare un po’ di attenzione alla sua piazza centrale.

Pietro Miceli

