Picchia con un casco l’ex compagna e i familiari di lei accorsi in aiuto, arrestato

Roma - La vittima aveva già denunciato l'uomo lo scorso giugno

Roma – La polizia si è diretta in via Zanardi nel cuore della notte, dopo una segnalazione di lite violenta. Ed effettivamente una volta sul posto gli agenti hanno notato alcune persone che stavano discutendo tra di loro.

Alla vista della polizia, un uomo si è staccato dal gruppo e ha cercato di allontanarsi in fretta ma è stato fermato. Una delle due donne presenti ha riferito agli agenti che quell’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, li aveva aggrediti. Come se la polizia non fosse presente, l’uomo ha iniziato a minacciare la donna, che poi è risultata essere la sua ex compagna, e le altre due persone presenti sul posto, la sorella e il cognato di lei.

Da lì è iniziata la ricostruzione della vicenda. L’uomo, 37enne romano con precedenti, poco prima dell’arrivo dei poliziotti aveva colpito con un casco l’ex compagna, poi si sarebbe scagliato contro la sorella e il cognato di lei che nel frattempo erano accorsi per aiutarla.

Poi ha abbandonato il casco e ha afferrato una pala da cantiere cercando di colpire l’ex compagna, fortunatamente senza riuscirci. L’uomo ha quindi lasciato la pala e l’ha colpita ripetutamente al volto con pugni e schiaffi, facendola cadere.

Solo l’intervento della polizia ha scongiurato conseguenze ulteriori e l’uomo è stato arrestato. Già nel giugno scorso la vittima aveva presentato denuncia contro l’uomo in seguito ad altre minacce e condotte violente da parte sua. Ora l’uomo dovrà rispondere di atti persecutori e lesioni aggravati.

7 agosto, 2020