Picchiato per strada Yegor Zhukov, blogger e attivista russo di opposizione

Cronaca - L'anno scorso è diventato il simbolo delle proteste contro l'esclusione dei candidati indipendenti dalle elezioni per il consiglio comunale di Mosca

Condividi la notizia:











Cronaca – Yegor Zhukov, blogger e attivista russo 22enne simbolo dell’opposizione russa e testimone della repressione delle proteste moscovite dell’anno scorso, è stato aggredito e picchiato per strada. A tendergli l’agguato ieri sera di fronte alla sua abitazione sono stati due uomini, poi scappati a bordo di uno scooter.

La notizia dell’aggressione a Zhukov ha cominciato a circolare quando i suoi sostenitori hanno postato sui social una foto dell’attivista con la faccia insanguinata e le labbra spaccate per le percosse subite.

Yegor Zhukov era stato arrestato nell’agosto dello scorso anno per aver partecipato alla proteste contro l’esclusione dei candidati indipendenti dalle elezioni per il consiglio comunale di Mosca. Lo scorso dicembre era stato condannato per incitamento all’estremismo su Internet a tre anni, sentenza poi sospesa.

Attualmente Zhukov lavora per radio Eco di Mosca. Proprio ieri l’attivista aveva denunciato di essere stato escluso da un master presso la prestigiosa Scuola superiore di economia, dopo essere stato inizialmente accettato. Secondo Zhukov, la motivazione sarebbe da ricondurre proprio al suo attivismo politico.

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020