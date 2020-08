Il giornale di mezzanotte - Barbarano Romano - La replica dell'amministrazione comunale alle lamentele - Nel frattempo è allarme fauna selvatica: "E' stata perfino divelta la rete elettrosaldata"

Condividi la notizia:











Barbarano Romano – “Il ‘piccolo accampamento’ al campo sportivo erano pellegrini ospiti della parrocchia”. E’ la replica del comune di Barbarano romano a chi ha lamentato la presenza di persone che hanno calpestato il manto erboso dell’impianto.

“A seguito di rimostranze da parte di alcuni avventori del web – si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del comune – l’amministrazione ci tiene a manifestare, con meno riverenza e per dovere di cronaca, alcuni accadimenti riguardanti il nostro impianto sportivo”.

“Per quanto riguarda il ‘piccolo accampamento’ – viene spiegato – ci meraviglia il fatto che qualcuno si adiri per l’accoglienza prestata ad alcuni pellegrini in transito nei nostri territori. Questi hanno chiesto ospitalità alla nostra parrocchia e noi siamo stati ben felici di aver dato riscontro positivo manifestando loro accoglienza, certi che l’impatto di una notte non avrebbe recato danno alcuno al manto erboso, dato anche l’inutilizzo di questi ultimi mesi per cause non imputabili all’amministrazione comunale che comunque non si fermerà e cercherà anzi di migliorare ulteriormente l’area sportiva con lavori di prossima esecuzione cercando ovviamente la soluzione ottimale anche per la gestione”.

Quindi una ulteriore precisazione: “Il perfetto manto erboso rovinato in queste ultime settimane, mantenuto con irrigatori automatici, purtroppo è un habitat molto ambito dalla fauna selvatica: ciò si può evincere dalla forza con cui è stata divelta la rete elettrosaldata. Quest’ultima è stata comunque prontamente ripristinata e con essa anche il manto erboso è stato livellato e zollato nuovamente, in attesa che ricresca e ritorni come prima”.

Condividi la notizia:











29 agosto, 2020