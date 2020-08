Il giornale di mezzanotte - Regione Lazio - Archiviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Non sono stati depositati i documenti integrativi richiesti

Montefiascone – Pista da motocross sul colle falisco, addio. Archiviato dalla Regione Lazio il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Non sono stati depositati dall’associazione sportiva dilettantistica i documenti integrativi richiesti.

E’ stato archiviato dalla Regione Lazio il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di variante urbanistica per cambio di destinazione d’uso da zona E4 a zona F4 al fine di realizzare un impianto sportivo adibito a pista da motocross nel comune di Montefiascone in località La Casetta.

L’istanza risale al 22 novembre 2019, mentre è del 16 gennaio 2020 la richiesta di integrazioni documentali all’associazione sportiva dilettantistica proponente, che ha avuto tempo fino al 25 maggio per il deposito.

“Considerato – si legge nella determina del 27 luglio – che a tutt’oggi non sono stati forniti gli elementi integrativi utili per il

proseguimento dell’iter istruttorio e per la valutazione dell’opera, conformemente ai disposti di cui all’Allegato V, parte II del D.Lgs. n. 152/2006. (…) si determina di archiviare l’istanza relativa al procedimento, avverso la quale è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento”.

12 agosto, 2020