“Piume al vento” del 1951 verrà proiettato stasera nel comune di Bomba”

Il giornale di mezzanotte - Cinema - Il film contiene numerose scene girate a Viterbo

Condividi la notizia:











Bomba – (p. c.) – Verrà proiettato stasera alle 21,30, nella piazza principale di Bomba, comune in provincia di Chieti, il film “Piume al vento”, con la regia di Ugo Amadoro e gli attori Leonardo Cortese e Olga Gorgoni, uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 1951 e di cui numerose scene furono girate a Viterbo.

Come si ricorderà, una rarissima copia della pellicola in 16mm, giacente presso la Cineteca di Bologna, venne fatta restaurare e riversare in dvd nel 2013 da Silvio Cappelli, che ora ne ha fatto omaggio anche al comune di Bomba, luogo di nascita dell’interprete principale Olga Gorgoni.

Dopo il ritrovamento, la pellicola venne proiettata con successo per la prima volta a Viterbo, sabato 29 giugno 2013 al Cinema Teatro Genio di fronte ad oltre 450 spettatori.

Un rapporto di collaborazione, quello con il comune di Bomba, iniziato circa sette anni fa grazie a Tusciaweb. La notizia del ritrovamento, infatti, pubblicata sul giornale online è arrivata, grazie ai motori di ricerca, prima a Carlo Gorgoni di Modena, nipote dell’attrice Olga, che la stava cercando assiduamente, e successivamente a Gianfranco Gorgoni residente a New York, figlio di quest’ultima, affermato fotografo della pop art a livello internazionale, deceduto prematuramente lo scorso anno.

Il comune di Bomba, nell’ambito dell’iniziativa “Nati a Bomba”, ha programmato la proiezione per questa sera, chiamando Silvio Cappelli, in qualità di esperto di conservazione dei beni culturali, ad introdurre la serata raccontando del prezioso ritrovamento e a commentarne le scene girate nella città di Viterbo.

Piazza San Faustino, Via del Pavone, Via Piana, Via Fattungheri, Piazza del Gesù, Via San Lorenzo e altri diversi luoghi della nostra città saranno dunque di scena nella centralissima piazza del comune teatino.

Un motivo di orgoglio per tutta la redazione.

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020