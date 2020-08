Oggi la consegna delle liste, a Civita Castellana tutti contro il centrodestra

Elezioni comunali 2020 - Pd, Rifondazione comunista e M5s con tre candidati sfidano Giampieri (FdI) - A Blera e Bomarzo i sindaci uscenti Tolomei e Cialdea non si ricandidano

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Conto alla rovescia per la chiusura delle liste in corsa per le elezioni comunali del prossimo 20 settembre. Alle 12 di oggi scade il termine per la presentazione delle candidature a Civita Castellana, Blera e Bomarzo, le tre amministrazioni della Tuscia che rinnovano il consiglio comunale in questa tornata.

Per Civita Castellana è un ritorno alle urne anticipato dalle dimissioni, dopo nemmeno un anno di mandato, di Franco Caprioli. Il ritiro dell’esponente di centrodestra ha costretto tutti gli schieramenti a una corsa contro il tempo per provare a ricostruire o rinsaldare rapporti e alleanze.

Impresa riuscita, sebbene con diversi colpi di scena, al centrodestra, che ha trovato la convergenza sulla candidatura unica di Luca Giampieri di Fratelli d’Italia solo dopo che Lega e Forza Italia avevano già presentato in pompa magna Matteo Massaini. La spaccatura è poi rientrata e la coalizione si presenterà compatta alle urne, affiancata anche dalla lista civica Siamo Civita, fin dall’inizio schierata con Giampieri.

Nel centrosinistra, invece, il panorama è ben più frastagliato. Falliti i tentativi di formare una coalizione tra i vari partiti vicini all’area progressista, il Pd corre da solo con Domenico Cancilla. Senza una lista civica a sostegno, i dem possono contare solo sull’appoggio esterno promesso da Italia viva e Per i beni comuni.

Sebbene il voto su Rousseau estenda le alleanze coi partiti anche alle elezioni amministrative, infatti, il M5s presenta la propria lista indipendente con Maurizio Selli candidato sindaco. E si mette in proprio anche Rifondazione comunista, che punta su Yuri Cavalieri. Questi due schieramenti potrebbero avere un ruolo determinante nel caso in cui la partita tra i favoriti Giampieri e Cancilla arrivasse al ballottaggio.

A Blera e Bomarzo i sindaci uscenti Elena Tolomei e Ivo Cialdea rinunciano alla ricandidatura e quindi al possibile doppio mandato.

A Blera si prepara la sfida tra Luca Torelli della lista Per Blera e Civitella Cesi, Nicola Mazzarella e una possibile terza lista, mentre a Bomarzo Giovanni Lamoratta guida lo schieramento Cambiamo contro Marco Perniconi della lista Uguaglianza.

Il tutto in attesa che il Big Ben di mezzogiorno lanci ufficialmente il via alla campagna elettorale.

Alessandro Castellani

– Le liste in corsa nella Tuscia

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020