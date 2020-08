Roma - L'incidente nel giorno di Ferragosto sull'autostrada nei pressi di Settebagni - Il messaggi dei colleghi: "Forza Daniele, non mollare"

Roma – Poliziotto travolto da un’auto, lotta tra la vita e la morte.

Era in servizio anche a Ferragosto. Ieri un agente della Polstrada di Settebagni è stato investito sulla diramazione Roma Nord dell’A1, all’altezza del chilometro 15, mentre stava rimuovendo un ostacolo dalla carreggiata.

La strada era stata chiusa al traffico ma un’auto è sopraggiunta sulla corsia d’emergenza, travolgendolo. Il conducente della macchina è stato sottoposto ai test per alcol o droga.

L’agente è stato trasportato in elicottero al policlinico Gemelli. Ha riportato anche un ematoma al cervello ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ha subito due operazioni in poche ore: la prima per una frattura scomposta alla gamba sinistra.

Il messaggi dei colleghi della polizia di stato: “Non è ancora fuori pericolo la vita di Daniele, assistente capo in servizio alla sottosezione polizia stradale di Roma Nord, investito ieri sull’A1, nei pressi di Settebagni, mentre in corsia d’emergenza segnalava un carico disperso sulla carreggiata. Il giovane poliziotto, in servizio a Ferragosto per garantire la sicurezza dei tantissimi cittadini che sono transitati su quel tratto autostradale, ha riportato lesioni gravissime. Forza Daniele, non mollare”.

16 agosto, 2020