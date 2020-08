Porta del Bottino e terrazza comunale, al via i lavori bloccati dall’emergenza Coronavirus

Giornale di mezzanotte - Proceno - Sarà riaperto lo storici accesso al paese da secoli in disuso - Verde sintetico sul terrazzo per permettere di usarlo per giocare

Proceno – Porta San Pietro e terrazzo comunale, al via a settembre i lavori rimasti in stand-by nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Ad annunciarlo, pubblicando sulla pagina Facebook del comune l’anteprima degli interventi, è la stessa pubblica amministrazione di Proceno, il caratteristico borgo al confine con la Toscana, considerato “porta del Lazio”.

Si tratta della riapertura di Porta San Pietro, meglio conosciuta come Porta del Bottino, e del rifacimento della terrazza comunale, parte della quale sarà coperta con il verde sintetico per mantenerne “l’utilizzo storico di gioco”.

La riapertura della Porta del Bottino, da secoli in disuso, prevede anche il rafforzamento idrogeologico dell’area del Bottino.

Il progetto si divide in due stralci. Il primo stralcio, grazie a un finanziamento di 300mila euro, prevede la messa in sicurezza e la riapertura della porta, il convogliamento delle acque e la riduzione della spinta della terra verso la porta stessa, con la realizzazione di un primo livello di camminamento a balconata per la risalita a piedi dalla porta vero la zona del Bottino.

Il secondo stralcio, di 470mila euro interamente finanziato, vedrà il convogliamento a monte delle acque, la messa in sicurezza dello scivolamento a valle dell’area del bottino. Si proseguirà con la realizzazione di un secondo e di un terzo camminamento a balconata fino al raggiungimento di via del Bottino. Questo secondo stralcio verrà realizzato ipoteticamente nella primavera del 2021.

Poi il rifacimento della terrazza. Il costo totale del progetto si aggira intorno ai 68mila euro, tutti finanziati.

“Al fine di un efficientamento energetico e di una protezione della sala e delle pareti dell’edificio comunale, che vedevano infiltrazioni di acqua, verrà rifatto interamente il solaio, e verrà coperto con materiale di basaltina. Una parte del terrazzo comunale verrà coperto con il verde sintetico, al fine di mantenerne l’utilizzo storico di gioco”, viene sottolineato dall’amministrazione.

29 agosto, 2020