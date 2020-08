“A Portland un caos, fare pulizia o lo farò io”

Oregon - Il presidente Donald Trump sulle proteste esplose dopo la morte di George Floyd

Portland – “A Portland c’è il caos ed è così da molti anni. Se questo zimbello di sindaco non farà pulizia andremo lì e lo faremo noi per loro”.

Lo ha scritto sul suo account Twitter il presidente americano Donald Trump, riferendosi alle protesta nella città dell’Oregon in cui un attivista di estrema destra è stato ucciso. Il sindaco di Portland, Ted Wheeler, ha subito replicato al presidente Usa: “Sei tu ad aver creato questo livello di odio e divisione”.

“Ciò di cui l’America ha bisogno è che tu venga fermato in modo che possiamo tornare insieme”, ha detto il primo cittadino, attribuendo al presidente le ragioni delle violenze e della divisione. “Sei tu che hai creato questo livello di odio e divisione. Sei tu che non hai trovato un modo per dire i nomi dei neri uccisi dagli agenti di polizia. E sei tu che hai affermato che i suprematisti bianchi sono brave persone. La tua campagna di paura è antidemocratica come qualsiasi cosa tu abbia fatto per creare odio e vetriolo nel nostro bel paese”.

A Portland le proteste sono esplose dopo la morte dell’afroamericano George Floyd: nelle ore scorse si è verificato uno scontro tra sostenitori del presidente Trump e manifestanti Black Lives Matter. Il bilancio è stato di un morto.

31 agosto, 2020