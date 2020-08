Coronavirus - 7 i morti - Crescono anche i ricoverati (+47) e le terapie intensive (+5)

Roma – Positivi ancora in forte aumento: oggi 1210 più di ieri.

Ampiamente sopra i mille l’aumento dei contagi da Coronavirus registrato oggi in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute oggi sono stati 1210 i nuovi positivi, che portano il totale dei casi da inizio epidemia a 259.345.

Sette i morti e 267 le persone dimesse dagli ospedali. L’incremento, quindi, degli attualmente positivi è di 935 unità.

Crescono sia i pazienti ricoverati con sintomi che arrivano a 971 (+47) sia quelli in terapia intensiva che sono 69 in tutto (+5).

Ieri la “maglia nera” per maggior numero di casi spettava al Lazio, mentre oggi è tornata alla Lombardia di 239 tamponi positivi, segue poi proprio il Lazio con 184 e poi il Veneto con 145.

Numeri alti anche in Campania con +138 positivi e in Emilia Romagna con +127. Benissimo invece la Valle d’Aosta che per il terzo giorno consecutivo non segnala nuovi contagi.

23 agosto, 2020