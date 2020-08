Sardegna - I 450 vacanzieri sono in attesa del tampone di massa

Condividi la notizia:











Cagliari – Positivo lavoratore in un resort, villaggio turistico in quarantena.

È quanto accaduto in Sardegna nell’isola di Santo Stefano.

Un lavoratore stagionale del resort è risultato positivo al Coronavirus.

Per questo è scattata la quarantena per i 450 turisti e per il personale dell’attività.

Gli ospiti si possono spostare soltanto all’interno del villaggio turistico.

Sono in attesa del tampone di massa.

Invece due giovani, uno in Lombardia e l’altro nelle Marche, non hanno aspettato l’esito del tampone al rientro dalle vacanze e hanno trascorso il 14 agosto in discoteca.

Entrambi sono risultati positivi e per questo sono state attivate le procedure per rintracciare i presenti.

Condividi la notizia:











18 agosto, 2020