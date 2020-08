Viterbo - Lettere - Il quesito di Marco Valentini

ho una domanda per il comune di Viterbo: come è possibile anche solo pensare di ampliare la strada Capretta?

Il mio interrogativo nasce dal fatto che, se non ricordo male, sia l’attuale sindaco Arena che la sua sfidante Frontini durante l’ultima campagna elettorale avevano parlato di allargare questa via che collega Ellera e santa Barbara.

In particolare, per santa Barbara è di fatto il secondo e ultimo accesso al quartiere, dopo quelli che si trovano su strada Teverina. Infatti molta gente è abituata a passare “dalla Capretta” per raggiungere ad esempio le scuole dell’Ellera, l’ufficio postale oppure viale Trieste.

Il risultato è che il traffico che passa per strada Capretta è eccessivo per quella che di fatto è una ex strada di campagna riasfaltata. Non è facile passare di lì, soprattutto quando si incontra un’altra auto che procede nell’altro senso di marcia. Da qui l’esigenza plausibile di ampliarla, per incrementare il collegamento tra i due quartieri: un obiettivo assolutamente giusto.

Però mi chiedo: come si può fare concretamente? C’è un progetto realizzabile? Perché trovandomi spesso a passare da lì in auto, a mio avviso sembrerebbe molto difficile. Strada Capretta, intanto, scorre lungo la ferrovia Roma-Viterbo, quindi ci sono aree ferroviarie. C’è un ponte sulla circonvallazione Almirante e lo spazio non c’è. Poi si attraversa un sottopassaggio che consente esclusivamente il senso unico alternato: non vedo come si possa allargare, dal momento che non c’è spazio ai lati.

Sempre ai lati della strada ci sono proprietà private e anche un condominio in costruzione, all’inizio presso Ellera. Infine poco prima del sottopassaggio c’è un’antica edicola religiosa a ridosso della carreggiata, peraltro recintata perchè messa piuttosto male.

Chiedo quindi ai nostri amministratori: ampliare strada Capretta sarebbe fondamentale per facilitare il collegamento in auto tra due grandi quartieri come Ellera e santa Barbara, ma come si può pensare di farlo stanti tutte queste situazioni? Esiste un progetto che vada oltre le parole? Secondo me, la vedo dura e credo che dovremo rassegnarci a rischiare di rigare la carrozzeria ogni volta che si passa da lì.

Marco Valentini



4 agosto, 2020