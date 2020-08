Ragusa - L'incidente è avvenuto durante le fasi di decollo a Marina di Modica

Ragusa – Precipita deltaplano, muore carbonizzato il pilota.

L’incidente è avvenuto questa mattina a Marina di Modica in provincia di Ragusa.

Per cause in corso d’accertamento un deltaplano a motore è precipitato durante il decollo.

Il pilota, un uomo di 50 anni, è morto carbonizzato.

Il deltaplano, in transito a Marina di Modica, doveva arrivare a Fiumefreddo di Sicilia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, la polizia e i carabinieri insieme al personale medico del 118.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’accaduto e le cause dell’incidente.

18 agosto, 2020