Premiato per meriti sportivi il giovane talento del nuoto Paolo Giardini

Bassano Romano – Premiato il talento del nuoto Paolo Giardini.

Il consiglio dei giovani di Bassano Romano, alla presenza del sindaco Emanuele Maggi, ha premiato Paolo Giardini per meriti sportivi.

“A Paolo Giardini per gli splendidi risultati ottenuti e per avere portato in alto il nome di Bassano Romano”, si legge nella targa che gli è stata consegnata nel corso della cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi presso l’aula consiliare del comune di Bassano Romano.

All’età di 7 anni la prima gara di Paolo Giardini, che ha intrapreso l’attività agonistica come esordiente B all’età di 9 anni, conseguendo due anni fa il titolo regionale (come età) di nuoto per salvamento.

Nel giugno del 2019 ha partecipato al trofeo Internazionale del nuoto Italo Nicoletti , un trofeo prestigioso a cui partecipano atleti di tutta Italia piazzandosi 28° su 221 ragazzi.

Ha continuato il suo percorso negli esordienti A e nel gennaio scorso si è aggiudicato 2 ori e 2 bronzi nel campionato regionale invernale di nuoto per il salvamento nella specialità Torpedo, trasporto con pinne e ostacoli.

Ha partecipato anche al campionato nazionale a Riccione conseguendo buoni risultati.

Quest’anno a giugno ha affrontato i campionati estivi al Foro Italico a testa alta portando a casa ben 7 medaglie in 4 gare.

“In bocca al lupo per il tuo futuro Paolo, e grazie per onorare con i tuoi successi il nome di Bassano Romano”, si legge nella nota pubblicata assieme alle foto dell’evento sulla pagina Facebook dell’amministrazione comunale.

29 agosto, 2020