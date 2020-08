Premio Pino Daniele, il vincitore è il cantautore viterbese Simone Gamberi

Cultura - Il primo posto del podio per la categoria band-inediti - Per festeggiare in programma un'esibizione a Vasanello per il 14 agosto alle 22

Grandissimo riconoscimento per l'artista Simone Gamberi, direttore artistico e co-fondatore della fucina creativa dei Giardini di Ararat insieme a Laura Belli.

Simone Gamberi è, infatti, il vincitore del concorso nazionale “Je so Pazz – premio nazionale Pino Daniele” nella categoria band/inediti.

Il cantautore viterbese è arrivato primo su 800 artisti selezionati per le semifinali, presentando un vero e proprio originalissimo spettacolo teatrale realizzato in soli 4 minuti.

Il brano di Gamberi che ha ottenuto il premio è “Italia 2.0”, tratta dal nuovo album dell’artista “Trenta”. Ad accompagnare Simone Gamberi in questo viaggio ci sono Dario Martellini (trombone), Roberta Sperduti (percussioni), Francesca Mencaroni (attrice e cantante) e Simone Precoma (attore e regista).

Per festeggiare questo prestigioso riconoscimento insieme al suo pubblico, il 14 agosto Gamberi e la sua band si esibiranno nel concerto spettacolo “Trenta volte buonanotte” alle 22 a Villa Mariani a Vasanello, per la prima tappa del tour che nei prossimi mesi porterà il cantautore viterbese in diverse località italiane. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per assistere a una performance unica e per godere insieme dell’estro di un artista che conferma ogni giorno di più il proprio talento.

Eleonora Celestini

3 agosto, 2020