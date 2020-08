Prometeus accoglie gli influencer di ‘Tourists 4 future’ e rende social la città

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - L'associazione ha invitato nel capoluogo della Tuscia gli ideatori di un'iniziativa che attraverso foto e post cercano di far conoscere l'Italia - Promuovono il territorio pubblicando gli scatti su Instagram e sul loro sito

di Maurizia Marcoaldi

Viterbo – Promuovere le città a colpi di foto, post e clic. Con questo obiettivo sono arrivati a Viterbo i cinque influencer di Tourists 4 future.

Valentina Miozzo, Francesco Quero, Mauro Cappelletti, Cristiano Pignataro e Stefania Gentili stanno attraversando l’Italia, da Palermo a Bergamo, per promuovere regioni e città. Il tutto documentato sul loro sito internet e sul loro account Instagram.

E il gruppo non poteva che toccare anche Viterbo. Ieri la tappa nel capoluogo della Tuscia. Una sosta non programmata inizialmente dal gruppo, ma che poi è stata aggiunta grazie all’associazione culturale Prometeus.

“La nostra associazione – ha spiegato Federica Mancini, presidente Prometeus – promuove la cultura locale e valorizza il territorio, sostenendone i talenti. Per questo siamo ben felici di intercettare e accogliere modelli virtuosi di turismo sostenibile che possano promuovere Viterbo e la Tuscia in tutta Italia, facendo sinergia”.

La collaborazione di Tourists 4 future con l’associazione Prometeus nasce da obiettivi comuni. L’idea è infatti quella di promuovere la città e i piccoli borghi facendo leva su un turismo lento, esperienziale e rispettoso dell’ambiente.

“Il nuovo modello di turismo è esperienza, e per vivere un’esperienza ci vuole tempo e conoscenza dell’identità dei luoghi – ha aggiunto Silvio Franco, docente di Marketing all’Unitus e promotore della visita – .Promuovere iniziative di turismo lento e sostenibile è imprescindibile se vogliamo valorizzare questo territorio nel rispetto della sua identità”.

La giornata di ieri è stata un vero e proprio tour tra i vicoli del centro storico di Viterbo, il Bagnaccio e non solo.

“Portiamo gli influencer nei luoghi della Tuscia Incantata – racconta Fabio Cavini, ideatore del progetto Tuscia Incantata –. Dopo Viterbo, saremo a Sant’Angelo di Roccalvecce il Paese delle Fiabe, e a Roccalvecce, per cominciare a mettere le basi del progetto nato neanche un mese fa e sul quale stiamo già ricevendo importanti riscontri”.

I 5 influencer hanno già superato gli 8mila followers su Instgram. Qui la loro esperienza e anche tutti gli spunti per organizzare una vacanza o un piccolo weekend fuori porta in un’estate 2020 che sta invitando tutti a ripensare il proprio modo di viaggiare.

Ad aprire le porte di Viterbo agli utenti sono stati la guida ambientale escursionistica Mauro Cappelletti e il musicista e fotografo Francesco Quero. L’invito ai followeer attraverso le stories. Poi gli scatti della guida ambientale e travel blogger Valentina Miozzo, dell’interprete ambientale Cristiano Pignataro e della biologa-fotografa Stefania Gentili.Tra gli incontri di ieri quello con Cinzia Chiulli, che a San Pellegrino gestisce il laboratorio ‘Percorsi Artistici’, e quello con l’associzione Acas che realizza i murales di Sant’Angelo di Roccalvecce.

Tourist 4 future vede la luce nel periodo di lockdown ed è anche il simbolo di un’Italia che si rialza dopo l’emergenza Covid. Non a caso la tappa finale del viaggio sarà Bergamo, una delle città maggiormente colpite dal Coronavirus. Un’avventura che durerà tre mesi dal momento che il gruppo è partito il 1 luglio e terminerà di scattare foto e video il 2 ottobre.

Nei post e nelle foto non solo la bellezza della natura e delle città, ma anche la testimonianza di associazioni, guide ambientali, aziende agricole e operatori turistici. Il racconto quindi di tutti quelli che amano il proprio territorio, puntano alla sua promozione e si muovono per renderlo sempre più accogliente e a portata di mano per il turista.

“Viterbo è il cuore della Tuscia – ha spiegato Chiara Frontini, vicepresidente Prometeus e consigliere comunale – una città magica dove le identità si mescolano, dai papi agli etruschi, dalle terme al medioevo. Sta a noi trovare la chiave di marketing per promuoverla e farla conoscere. Iniziative come Tourists 4 Future non sono solo un valore aggiunto per la valorizzazione, ma veicolano un modello di turismo che ci piace: quello che da valore all’esperienza, rispetta l’ambiente e si concentra sui territori lontani dai flussi di massa, che non rilasciano nulla sul territorio”.

Maurizia Marcoaldi

