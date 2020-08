“Pronti per la riconquista della Regione”

Politica - Riva destra ieri in assemblea a Formia con i parlamentari (FdI) Procaccini, Calandrini, Trancassini, Ruspandini e Rotelli

Formia – “Ieri si è svolta a Formia la nostra assemblea regionale che ha confermato quanto stia crescendo una comunità umana e politica, nel Lazio come del resto in tutta Italia. Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia, persegue da sempre un suo progetto valoriale e organizzativo, coinvolge persone e mondi esterni contribuendo all’allargamento elettorale del partito, propone un dibattito sulla crescita dello stesso sulla scia della popolarità crescente di Giorgia Meloni, parla di ideali e di battaglie concrete e intende rafforzare e stringersi attorno alla formidabile leadership del Presidente di FdI.

Fondamentale per noi è la sinergia totale con i rappresentanti istituzionali del partito, i quali ancora una volta ci hanno attestato stima e fiducia per il nostro operato e amicizia in virtù del nostro linguaggio, che parla innanzitutto di lealtà e onore.

Tutto ciò si è rinnovato ieri con la presenza, fisica o in collegamento telefonico, dell’europarlamentare Nicola Procaccini che abbiamo sostenuto da subito nella sua recente ‘poderosa cavalcata’ elettorale verso l’Europa, del senatore Nicola Calandrini che anche su Latina ha aperto a Riva Destra le porte dell’esecutivo provinciale del partito, del deputato Paolo Trancassini che come coordinatore regionale del partito interviene sempre alle nostre iniziative e sa di poter contare su di noi, come noi contiamo molto anche sul suo vice Antonio Abbate anch’egli tra di noi ieri, del senatore Massimo Ruspandini, che ogni giorno a Frosinone accompagna la crescita di una squadra coesa e forte, e del deputato Mauro Rotelli, il quale avrà modo di testare le tante e prossime iniziative culturali che a Viterbo inizieremo a proporre con il nuovo coordinamento provinciale di Riva Destra.

Abbiamo anche ascoltato l’intervento del candidato presidente nelle Marche Francesco Acquaroli, per il quale Riva Destra non sta lesinando energie e militanza direttamente sul territorio”.

Lo comunicano Marco Micacchi, coordinatore regionale del Lazio, e i coordinatori provinciali di Riva Destra, Daniele Colasanti (Frosinone), Lorenzo Loiacono (Roma Capitale), Loredana Vaccarotti (Viterbo) e Stefano Zangrillo (Latina), in una nota congiunta con Fabio Sabbatani Schiuma, Alfio Bosco e Angelo Bertoglio, rispettivamente segretario nazionale. portavoce e vicesegretario del movimento federato a Fratelli d’Italia.

28 agosto, 2020