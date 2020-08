“Pronti a fare squadra per il bene della città”

Viterbo - Crisi in comune - Fusco (Lega) dice che i suoi sono fedeli alla linea: "Faremo ogni sforzo per uscirne più coesi"

Condividi la notizia:











Viterbo – Quest’anno niente “dopo santa Rosa”. Al massimo “dopo Ferragosto”. La crisi che minaccia di far sgretolare l’amministrazione comunale va risolta senza aspettare neanche un minuto. Ne è convinto il senatore salviniano Umberto Fusco, capogruppo provinciale della Lega. Che dice che i suoi sono “fedeli alla linea” e si rifiuta di vedere nero.

“Tutte le crisi si superano, sono convinto che sarà così anche per questa, ma dobbiamo fare in fretta – dice -. C’è una città che ci sta aspettando”.

Il sindaco Giovanni Arena ha convocato tutti i partiti di maggioranza per lunedì. Con che atteggiamento vi presenterete a questa riunione?

“Costruttivo. Prima ascolteremo cosa ha da dirci il sindaco: è lui che ci deve raccontare in che stato vede la maggioranza. Io parlo per il mio partito. Mi guardo bene dall’esprimermi a nome di altri. Sono convinto che si può andare avanti. Servono attenzione e sacrificio per superare i disaccordi e provare a fare quello che la gente ci chiede. La pulizia della città come prima cosa”.

Qualcosa del tipo: gettare il cuore oltre l’ostacolo.

“Per forza. La città è ferma e deve ripartire. Basta cominciare da quei punti importanti per il territorio sui quali siamo d’accordo. Primo tra tutti: la pulizia. Usciamo da un lockdown che ha paralizzato la nazione. Non possiamo tentennare ancora. Oggi come oggi bisogna essere decisi, consapevoli e ritrovare coesione nel rispetto dei viterbesi, gente educata e di spessore, che merita risposte. Hanno bisogno di politici che si impegnino per far ripartire questo grande comune”.

Tra le priorità della città rientra anche la piscina comunale?

“Il sindaco crede fortemente che la gestione della Fin porterebbe miglioramenti. Indubbiamente si è perso molto tempo per arrivare una decisione. Noi siamo una voce sola e non diciamo no. Abbiamo solo detto, subito dopo l’approvazione del rendiconto, che serviva di verificare la solidità della maggioranza. Questo proprio perché siamo responsabili e teniamo prima a mettere in sicurezza la stabilità dell’amministrazione, poi a qualunque altra cosa”.

Come si è arrivati a questi continui scontri in maggioranza a Palazzo dei Priori?

“Per me è difficile dare una risposta. Credo sia mancato un lavoro di squadra. Ma l’allenatore è il sindaco…”.

Rimetterà in piedi la squadra?

“Noi appoggiamo Arena e faremo tutti gli sforzi. Certo, mettere d’accordo tante teste non è facile, ma credo che tutti ci metteranno la volontà. Nessuno ci ricaverebbe qualcosa. Le crisi mettono solo panico e generano ulteriore attesa. Per il bene della città, invece, la questione va risolta subito e penso ci sia la disponibilità di tutti”.

C’è chi ha collegato le dinamiche viterbesi a quelle di Civita Castellana, dove Fratelli d’Italia ha deciso di presentarsi autonomamente con un suo candidato. Lei che ne pensa?

“Io Civita Castellana la lascerei a Civita Castellana. Non mi sembrano situazioni paragonabili. Nelle piccole realtà ci sono dinamiche diverse da quelle nazionali. A volte, poi, neanche troppo. Basti pensare a Zingaretti, che governa con i Cinque Stelle ma ieri ha detto a chiare lettere che non sosterrebbe una nuova candidatura della Raggi a Roma, tanto per dirne una. La politica si fa con le forze che hai a disposizione. Io ho iniziato da solo. Adesso siamo il primo partito a livello nazionale e quello con più assessori a Viterbo. Semplicemente, a Civita Castellana non si è riusciti a trovare un accordo. Succede”.

Condividi la notizia:











17 agosto, 2020