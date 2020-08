Il giornale di mezzanotte - Cultura - Nei giorni scorsi alcuni volontari hanno provveduto a ispezionare e pulire il primo tratto del percorso che va da Viterbo a Soriano nel Cimino

Viterbo – (s.c.) – Tutto pronto per la prima tappa della manifestazione “In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa”.

Nei giorni scorsi, infatti, alcuni volontari hanno provveduto a ispezionare e pulire il primo tratto del percorso che va da Viterbo a Soriano nel Cimino.

L’itinerario naturalistico e religioso di rara bellezza attraversa boschi, sorgenti e castelli medioevali, rievocando l’esilio subito dalla santa patrona di Viterbo il 4 dicembre del 1250.

La manifestazione quest’anno è alla sua sedicesima edizione ed è organizzata come sempre dall’associazione Take off. E’ patrocinata dal Comune di Viterbo e ha ottenuto anche il patrocinio della Gramas (Rete delle grandi macchine a spalla e di conseguenza anche quello dell’Unesco – patrimonio immateriale dell’umanità).

Tutto accadde nel mese di dicembre del 1250, in pieno inverno, quando la giovane Rosa, insieme alla sua famiglia, fu costretta all’esilio e dovette raggiungere a piedi, da Viterbo, prima Soriano nel Cimino, luogo comandato dal podestà viterbese, poi Vitorchiano prima del suo rientro in città e della sua morte che avvenne poche settimane dopo, precisamente il 6 marzo 1251.

Il suggestivo percorso è stato, come ogni anno, verificato e liberato dai rovi e dalle erbacce grazie all’impegno di Silvio Cappelli, Domenico Donato, Barbara Bastianini e Fabrizio Viti. L’Associazione Gea – gestione e educazione ambientale sempre presente per quanto riguarda la pulizia del tratto all’interno della tenuta di sant’Egidio.

“Un’iniziativa consolidata nel tempo – afferma Silvio Cappelli dell’associazione culturale Take off, ideatore e organizzatore dell’iniziativa – che rievoca un fatto tra i più importanti della vita di Santa Rosa. Camminare in quei luoghi dove è transitata la Santa esiliata da Viterbo, a stretto contatto con la natura e il silenzio, rappresenta un ritorno alla dimensione umana e la riscoperta di valori religiosi e culturali antichi“.

Ad assistere i partecipanti lungo il percorso saranno i cavalieri del soccorso della città di Viterbo.

Tutte le informazioni relative a questa iniziativa si potranno trovare sulla pagina Facebook “In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa da Viterbo” oppure telefonando ai numeri 3334912669 e 3382129568.

28 agosto, 2020