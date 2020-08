Tutto pronto per l’ottavo Cammino di San Rocco

Viterbo - La carovana di pellegrini partirà venerdì 21 agosto dalla chiesa del Santo sepolcro ad Acquapendente toccando i comuni di di San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Montefiascone per arrivare a Bagnaia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Torna il Cammino di San Rocco giunto ormai all’ottava edizione.

La carovana di pellegrini è pronta a partire venerdì 21 agosto dalla chiesa del Santo sepolcro ad Acquapendente, città del primo Miracolo di San Rocco, toccando i comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena e Montefiascone lungo la via Francigena e arrivando dopo circa 65 chilometri a Bagnaia.

Una tradizione antica nella comunità Bagnaiola, attestata fino al 1800, e recuperata negli anni scorsi da Graziano Buzzi che non nasconde la soddisfazione: “Camminare sulle orme di San Rocco è un modo per riscoprire parte della nostra storia, quelle radici che non dobbiamo perdere e alla quali dobbiamo sempre guardare. Per questo il cammino di San Rocco è riscoperta e valorizzazione del nostro territorio, recupero di antiche tradizioni e soprattutto lo stare insieme in questi tre giorni di cammino, unendo diverse generazioni di pellegrini che sembrano cosi lontane ma unite diventano la vera forza di questo splendido cammino in terra di Tuscia”.

“L’atto conclusivo – aggiunge Graziano Buzzi – si svolgerà a Bagnaia presso la chiesa di San Rocco con la benedizione dei pellegrini da parte del parroco del paese e la consegna della pergamena del pellegrino (il Testimonium) e un cena sotto le stelle a base di stracci e altre specialità Bagnaiole e l’ormai famosa Maraschino Nigth”.

18 agosto, 2020