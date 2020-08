Pronto il sentiero Cai che porta al monte Palanzana

Cronaca - La sezione di Viterbo ha completato la segnaletica - Il percorso è dedicato a Giuseppe Lupattelli

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Finalmente la montagna tanto cara a generazioni di viterbesi è ora raggiungibile a piedi direttamente dalla città tramite un sentiero perfettamente segnalato.

Si parte dal quartiere Murialdo, precisamente da via Monti Cimini, incrocio con via Ippolito Nievo. Da qui si seguono i segnali bianco rossi del Cai che ci guidano per strada Montepizzo e quindi riserva dell’Arcionello.

Si giunge all’attacco della “direttissima”, un ripido sentiero che si inerpica nel bosco della Palanzana fino alla cima a quota 802 metri (si raccomandano scarponi da montagna e bastoncini da trekking). Dalla cima si può godere di un panorama ineguagliabile su Viterbo a gran parte della provincia fino al mare.

Il sentiero Cai numero 120 è stato messo a punto dal Cai di Viterbo ed è intitolato a Giuseppe Lupattelli, socio fondatore della sezione e presidente per tanti anni. Fu lui che per primo cominciò a mettere i primi segnali.

Tra breve il sentiero verrà prolungato fino a collegarsi con il sentiero Cai numero 103 e quindi con tutta la rete sentieristica provinciale che la sezione sta realizzando grazie a numerose collaborazioni con i comuni e le associazioni.

Buon cammino a tutti.

Stefania Di Blasi

Presidente del Cai di Viterbo

21 agosto, 2020