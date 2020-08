Putin forma delle unità di sicurezza pronte a intervenire in Bielorussia

Minsk - Il presidente russo fa sapere che i militari scenderanno in campo solo se la situazione dovesse andare fuori controllo

Minsk – Putin ha formato un’unità di riserva delle forze di sicurezza pronte a intervenire in Bielorussia, dove da settimane sono in corso manifestazioni contro la contestata rielezione del presidente Lukashenko.

Lo ha affermato lo stesso presidente russo in un’intervista. Putin ha poi affermato che i militari interverranno solo nel caso in cui la situazione a Minsk dovesse andare fuori controllo.

Secondo Putin, la Russia ha degli obblighi nei confronti degli alleati bielorussi previsti da alcuni trattati che legano i due paesi ex sovietici. Obblighi esistenti anche nel campo della sicurezza.

In questi giorni il presidente russo è stato impegnato in una serie di colloqui telefonici con i leader europei per parlare di alcune questioni internazionali come la crisi bielorussa, il caso del blogger Navalny avvelenato, la fragile situazione in Libia e la lotta al Coronavirus.

Durante la telefonata di ieri con il premier Conte, come riporta La Stampa, Putin avrebbe definito controproducente ogni tentativo europeo di interferire negli affari interni della Bielorussia.

27 agosto, 2020