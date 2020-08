Qualità dell’aria nella Tuscia – I meno inquinati sono Farnese, Latera, Montalto, Onano, Proceno

Il giornale di mezzanotte - Ambiente - Arpa Lazio - Nella provincia di Viterbo la concentrazione di biossido di azoto è al di sotto del valore limite in tutti i 60 comuni - Picchi minimi in cinque paesi, maglia nera per Gallese e Orte

di Samuele Sansonetti

Montalto di Castro – La qualità dell’aria nella provincia di Viterbo è più che buona. Lo conferma lo studio annuale dell’Arpa Lazio, che mette a confronto i vari livelli di inquinamento nei comuni della regione.

Uno degli indicatori principali è il biossido di azoto, un inquinante che viene generato dai processi di combustione. In particolare, tra le sorgenti emissive, quella che contribuisce maggiormente all’aumento dei livelli di NO2 nell’ambiente risulta essere il traffico veicolare.

Il valore limite annuale per la protezione della salute umana, stabilito dalla normativa vigente, è di 40 μg/m3. Una soglia che vede tutti i 60 comuni della Tuscia al di sotto della “linea rossa”.

I numeri dell’inquinamento relativo al biossido di azoto, calcolati sui dodici mesi del 2019, sono dunque confortanti. Specialmente nei comuni di Farnese, Latera, Montalto di Castro, Onano e Proceno che hanno una media annuale di NO2 tra i cinque e in sei μg/m3, che corrisponde al numero più basso della provincia.

Bene anche Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Cellere, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Lubriano, Piansano, San Lorenzo nuovo, Tarquinia, Tessennano e Valentano, tutti al di sotto dei 10 μg/m3. Per Viterbo 23 μg/m3. Maglia nera invece per Gallese e Orte con 25 μg/m3.

Qualità dell’aria nella provincia di Viterbo

biossido di azoto – μg/m3 nel 2019

Acquapendente 7

Arlena di Castro 9

Bagnoregio 11

Barbarano Romano 14

Bassano in Teverina 19

Bassano Romano 12

Blera 13

Bolsena 11

Bomarzo 19

Calcata 12

Canepina 14

Canino 7

Capodimonte 12

Capranica 14

Caprarola 16

Carbognano 14

Castel Sant’Elia 12

Castiglione in Teverina 10

Celleno 14

Cellere 8

Civita Castellana 22

Civitella d’Agliano 11

Corchiano 22

Fabrica di Roma 14

Faleria 15

Farnese 6

Gallese 25

Gradoli 9

Graffignano 14

Grotte di Castro 7

Ischia di Castro 7

Latera 6

Lubriano 9

Marta 13

Montalto di Castro 5

Monte Romano 15

Montefiascone 17

Monterosi 10

Nepi 13

Onano 6

Oriolo Romano 11

Orte 25

Piansano 9

Proceno 5

Ronciglione 15

San Lorenzo nuovo 9

Soriano nel Cimino 19

Sutri 12

Tarquinia 9

Tessennano 8

Tuscania 12

Valentano 7

Vallerano 14

Vasanello 19

Vejano 12

Vetralla 19

Vignanello 14

Villa San Giovanni in Tuscia 13

Viterbo 23

Vitorchiano 20

3 agosto, 2020