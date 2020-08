Dopo quattro anni rinasce il Vasanello, il presidente Mariani: “Non poteva finire così”

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Una dirigenza composta da vecchi giocatori e guidata dall'ex bomber, che racconta: "L'incidente di Daniele Mancini ci ha spinto a fare qualcosa tutti insieme"

di Alessandro Castellani

Condividi la notizia:











Vasanello – Avevano salutato la maglia del Vasanello da calciatori, ora la riportano in vita da dirigenti. Marco Mariani, Sergio Fabiani, Daniele Mancini e Marco Mazzucco, quattro uomini-simbolo del pallone sotto il castello Orsini, hanno deciso di ricostituire la storica società di calcio del paese, chiusa nel 2016 in seguito alla fusione nell’allora Polisportiva Monti Cimini. “Il Vasanello non poteva finire così” spiegano.

Un po’ a disagio nell’inedito ruolo di presidente, Mariani ricorda con più piacere i suoi 158 gol in maglia biancoceleste. E proprio da lì ha pensato di ripartire, insieme agli amici ed ex compagni di squadra. “Abbiamo deciso di fare qualcosa per i giovani di Vasanello – racconta -. Molti di loro me li ricordo quando, qualche anno fa, venivano a farci il tifo al campo. È giusto che adesso siano loro a vestire la maglia del paese, come abbiamo potuto fare noi”.

Una parte fondamentale in questa storia ce l’ha, suo malgrado, Daniele Mancini, che alcuni mesi fa è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale e adesso sarà l’allenatore della squadra. Racconta Mariani: “Il dramma di Daniele ci ha unito ancora di più. Lui ha uno spirito fantastico ed è stato il fondatore di questa nuova società, insieme a me, Fabiani e Mazzucco. Da lì si sono aggiunti altri amici ed eccoci qua”.

La presentazione ufficiale si è tenuta il 13 agosto, ma la società in questi giorni ha continuato a lavorare per preparare la nuova stagione. Tanto entusiasmo, che cercherà di compensare la poca esperienza. “Non pensavo che fare il dirigente fosse così impegnativo – dice Mariani – però devo dire che mi sta piacendo. Anche perché siamo un gruppo di amici che non ha alcun interesse se non quello di stare insieme e condividere la passione per il calcio, che ci unisce da una vita”.

Si parte dalla Terza categoria, perché la filosofia della società è che “i titoli si conquistano sul campo”. Il presidente è abbastanza ottimista sulla qualità della rosa: “Non conosco ancora bene tutti i ragazzi – commenta – ma ci sono elementi che hanno già giocato a buoni livelli, alcuni anche insieme a noi nel vecchio Vasanello. Comunque siamo una squadra giovane e questo è l’importante”.

E se poi dovesse servire l’aiuto di qualche vecchio marpione, Mariani è pronto a rimettere gli scarpini. “In effetti mi piacerebbe giocare un’ultima partita qui a Vasanello” confessa. Per stare sicuro, l’ex bomber e gli altri dirigenti si sono tesserati anche come calciatori, perché, come dice lui, “temo che quando rivedremo il pallone rotolare, ci tornerà la voglia”.

Qualcuno spolveri il museo dei ricordi, il Vasanello sta per tornare.

Alessandro Castellani

Vasanello calcio – La rosa

Michele Mattaccini, Mirko Pace, Bracci Gianluca, Marco Sebastiani, Andrea Mariani, Paolo Tretta, Antonio Petrucci, Antonio Svizzero, Giuseppe Casillo, Lorenzo Gregori, Marco Costanzi, Andrea Berti, Ossam, Claudio Pizzi, Alessio Bergantili Stati, Riccardo Pieri, Gabriele Bocci, Alessio Narduzzi, Simone Arcamone, Gianluca Tretta, Nico Bergantili Stati, Daniele Vita.

Staff tecnico-dirigenziale

Marco Mazzucco, Sergio Fabiani, Marco Mariani, Emanuele Attanasio, Federico Porri, Lorenzo Giacinti, Luca Cardinali, Sergio Sebastiani, Francesco Fuccellara, Carlo Angeluzzi, Dario Fiaschi, Maurizio Mariani, Vincenzo Creta, Daniele Mancini, Stefano Evangelistella.

Condividi la notizia:











21 agosto, 2020