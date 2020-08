Quattro famiglie in cammino lungo la via Francigena

Viterbo - A raccontare l'incontro con i pellegrini è Alessandra Croci, presidente dell'associazione dello storico itinerario

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dire che la via Francigena sia solo un percorso è una mezza verità, perché ciò che rende “particolare” il viaggio sono gli incontri che si fanno lungo il suo percorso.

Così la terra di Tuscia, che non dimentichiamolo mai, è solo a 100 chilometri da Roma caput mundi, diventa passaggio obbligatorio per tutti i suoi pellegrini, con il loro carico umano ed esperienziale.

Saranno così di passaggio a Viterbo tre nuclei famigliari abbastanza particolari. La prima proviene da Briancon (Francia) si tratta della famiglia De Cambourg che con Claire e Michel, rispettivamente mamma e papà, hanno al loro seguito ben 7 piccoli capolavori, i loro figli: Flavie 12 anni, Montfort 10, Barthelemy 8, Marionille 7, Philippe 5, Marthe 2 e Marie…9 mesi. Come non essere stupiti e interrogati da questo assembramento vociante e commovente?

Ma anche noi italiani facciamo la nostra bella figura: a seguire dalla famiglia De Cambourg troviamo, provenienti da Sopramonte, vicino a Trento, la famiglia Damiani che partendo dal colle del Gran San Bernardo raggiungeranno Roma e, per cronaca, la Francigena è solo l’ultima delle loro fatiche perché hanno già percorso più di 2mila 600 chilometri raggiungendo Santiago di Compostela dai suoi tre itinerari più classici, il cammino Francese, quello Portoghese e la via della Plata. Sergio Damiani, il papà con Eliana, la moglie insieme ai figli: Caterina 12 anni, Silvia 10 anni e Luciano di 4 anni. Loro compongono “La famiglia in cammino” che per il post Covid vuole gridare “Italia ti amo” come inno a un paese ferito ma che, nonostante tutto, resiste.

Ma altre presenze straniere saranno di passaggio in terra di Tuscia, sempre francesi, mamma Celine Anaya Gautier con suo figlio Leandro di 10 anni sta registrando questo cammino da Canterbury a Roma, come un viaggio intimo, spirituale, storico e… fotografico. Sì, infatti mamma Celine realizzerà un libro che pubblicherà a natale in ben tre lingue con le tappe e i personaggi che incontreranno lungo la Via Francigena.

Infine Nada, mamma affidataria di tre bambini e il più piccolo Gabriele 10 anni che ha chiesto: “Mamma camminiamo insieme?”. Questi quattro esempi di famiglie in cammino, oltre a lusingarci della loro presenza ci offrono la possibilità di avere degli ambasciatori di terra di Tuscia che racconteranno l’ospitalità, i colori, la storia e le persone nei loro paesi di cui hanno avuto l’esperienza in prima persona. Buon Cammino.

Alessandra Croci

Presidente Associazione via Francigena in Tuscia- Viterbo

13 agosto, 2020