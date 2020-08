“Quello che è successo mi spezza il cuore, la sofferenza è atroce”

Beirut – “Guardo e leggo con inquietudine, tristezza e orrore gli eventi in corso a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è atroce”. A scrivere il messaggio su Twitter è il cantante libanese Mika.

Le sue parole mentre i cittadini di Beirut stanno evacuando la città, colpita da due potenti esplosioni nella serata di ieri. Nell’aria si stanno anche diffondendo sostanze tossiche.

Il cantante Mika è nato a Beirut ed esattamente quattro anni fa era tornato in Libano per esibirsi. A ricordarlo è lui stesso con un secondo Tweet. “Il mio cuore è con Beirut e il Libano – scrive –. Quattro anni fa, proprio oggi, mi esibivo a Baalbek in Libano. Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi.

