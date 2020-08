“Con questa maggioranza non ci può essere nessuna collaborazione né dialogo”

Viterbo - Lo sostiene Luisa Ciambella, capogruppo Pd

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Alla vergogna non c’è mai veramente fine al comune di Viterbo.

Dopo le dichiarazioni stizzite di Fratelli d’Italia, Forza Italia, dello stesso sindaco Arena che volevano convincere i cittadini che la crisi non fosse solo causata da uno scontro di potere per il potere tra i partiti della maggioranza, ma riguardasse più “nobilmente” il futuro di Viterbo e le risposte da dare in tal senso, ecco che la destra, con l’accordo ottenuto in seconda istanza a Civita Castellana (prodromo del ritorno a una “pacifica convivenza” a palazzo dei Priori) per la poltrona di sindaco lascia capire chiaramente che intende continuare a utilizzare le istituzioni e il governo della città non per il bene comune, ma per i propri interessi di bottega.

Insomma la vetus urbs vive un periodo drammatico ed Arena & C giocano fra di loro, si fanno i dispetti, lontanissimi da ogni seppur minimo rispetto del concetto di polis. Un’autentica vergogna che deve far definitivamente comprendere all’intera opposizione, a partire proprio dal Pd, che con questa maggioranza comunale non ci può essere nessuna collaborazione né dialogo.

Di fronte a tutto ciò spetta alle donne e agli uomini di buona volontà lavorare alacremente alla costruzione di un’alternativa credibile, chiara e coerente, che si fondi sulla difesa del bene comune e che segni una netta differenza con la giunta in carica dal punto di vista non solo politico e organizzativo-amministrativo, ma in primis etico.

Luisa Ciambella

Capogruppo Pd

Condividi la notizia:











19 agosto, 2020