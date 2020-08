“Raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà nel mantenere i loro amici a 4 zampe”

Montefiascone - Sabato 8 e mercoledì 12 agosto dalle 9 alle 20 al negozio L'arca di Noè pet organizzata da Enpa

Motefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 8 e mercoledì 12 agosto dalle 9 alle 20 al negozio L’arca di Noè pet, via Cannelle 97 a Montefiascone, si terrà la prima raccolta alimentare organizzata da Enpa sezione Viterbo e provincia.

All’ingresso, i volontari (riconoscibili da pettorine Enpa) distribuiranno delle bustine ai clienti con la preghiera di voler acquistare qualsiasi prodotto e riconsegnare la busta all’uscita.

Ciò che verrà consegnato verrà donato alle famiglie che si trovano in difficoltà economica nel mantenere i loro amici a quattro zampe e ai rifugi e colonie feline Enpa Viterbo. Chiediamo a tutti di venirci a trovare confidando nel vostro buon cuore.

I volontari ricordano che Enpa, malgrado si chiami ente nazionale, è una associazione onlus privata e non governativa che non ha mai avuto contributi statali. Si ringraziano tutti coloro che vorranno fare un bel gesto solidale e soprattutto Enpa ringrazia il titolare dell’Arca di Noè per il supporto, la sensibilità, la generosità e lo spazio concessoci all’interno del negozio. Vi aspettiamo!!!

Enpa sezione Viterbo e provincia

5 agosto, 2020