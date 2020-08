“Raccolti 108 chili di cibo, gli animali ringraziano”

Il giornale di mezzanotte - Montefiascone - L'Enpa Viterbo e provincia al termine dell'iniziativa "Aiutaci ad aiutarli"

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – L’Enpa, sezione di Viterbo e provincia, ringrazia tutte le persone e tutti i clienti del negozio “L’arca di Noè per” di Montefiascone che, nei giorni sabato 8 e mercoledì 12 agosto, hanno permesso la riuscita della raccolta alimentare destinata al progetto Enpa “Aiutaci ad aiutarli” con l’unico scopo di aiutare e sostenere le famiglie che hanno difficoltà nel mantenere i propri amici animali, le colonie feline e i rifugi per cani gestiti da Enpa Viterbo.

Grazie al vostro prezioso contributo, abbiamo raccolto circa 108 chili di cibo (fra crocchette e cibo umido) sulla cui distribuzione Enpa vi terrà informati, documentando le donazioni sul sito Facebook Enpa sezione di Viterbo e provincia.

Un ulteriore ringraziamento va al titolare del negozio per la preziosa collaborazione, il supporto dato e per la generosa donazione in cibo.

Grazie di cuore a tutti voi. Gli animali ringraziano.

Enpa Viterbo e provincia

19 agosto, 2020