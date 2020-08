Rafforzati i controlli da parte della polizia in vista del Ferragosto

Terni - Disposti dal questore nei posti di maggior afflusso turistico

Terni – Intensificazione dei controlli del territorio in vista del Ferragosto da parte della polizia di Terni

Nei luoghi di maggior afflusso turistico, anche le pattuglie in motocicletta della Stradale.

La polizia di Terni scende in campo con tutte le sue specialità per garantire un Ferragosto all’insegna della sicurezza, fanno sapere dalla questura.

I servizi di controllo del territorio, potenziati dal questore, non solo vedranno impegnate tutte le varie articolazioni della questura, ma l’attività di perlustrazione e monitoraggio sarà garantita anche dalle pattuglie in motocicletta della Stradale di Terni, che verranno impiegate soprattutto nei luoghi di maggior afflusso turistico.

L’attività ha come scopo, non solo di prevenire e contrastare i reati, ma anche di far rispettare le norme anti-assembramento tuttora in vigore

11 agosto, 2020