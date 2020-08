Rave party sulle rive dell’Adda, in 1500 senza mascherina e distanze

Cremona - Arrivati ragazzi anche da Francia, Belgio e Olanda

Cremona – Secondo le forze dell’ordine sarebbero circa 1500 i ragazzi che si sono ritrovati a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, per un rave party sulle rive del fiume.

La festa, per ovvi motivi non autorizzata, va avanti da venerdì. Sul posto sono arrivati ragazzi da tutta Italia, ma anche da Francia, Belgio e Olanda. Sulle immagini che circolano sui social, la maggior parte dei partecipanti non indossa le mascherine né tanto meno rispetta le misure di distanziamento sociale.

Secondo Il Giorno, prima della mezzanotte di venerdì sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che però non hanno potuto fare altro che impedire l’accesso ad ulteriori persone.

Nelle ultime ore alcuni ragazzi hanno abbandonato il rave party. Alcuni dei partecipanti sono stati identificati dalle forze dell’ordine per violazione delle regole anti-Covid.

17 agosto, 2020