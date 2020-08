Il re emerito Juan Carlos lascia la Spagna, ora sarebbe nella Repubblica Dominicana

Madrid - Travolto dalle accuse di corruzione e riciclaggio - Pare che la moglie sia ancora nel paese

Condividi la notizia:











Madrid – Ieri il re emerito di Spagna Juan Carlos ha annunciato di voler lasciare la sua nazione.

Juan Carlos era stato accusato di evasione fiscale, riciclaggio e corruzione e spera, lasciando la Spagna, di salvaguardare l’immagine della casa reale e di suo figlio Felipe.

Stando alle informazioni riportate dal quotidiano Abc, Juan Carlos ieri avrebbe trascorso la notte a Sanxenxo, nella Galizia, e oggi sarebbe partito in aereo da Porto verso la Repubblica Dominicana. Il re emerito sarebbe ospite di Pepe Fanjul, un suo amico che possiede alberghi e piantagioni nell’isola.

Il giornale El Pais precisa che non sono arrivate conferme ufficiali da parte dei reali e che comunque l’attuale residenza non sarà quella definitiva. Alcune indiscrezioni suggeriscono che sua moglie Sofia si trova ancora in Spagna.

Condividi la notizia:











4 agosto, 2020