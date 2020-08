Re Juan Carlos lascia la Spagna, travolto dalle inchieste su presunti paradisi fiscali

Madrid - Non si sà ancora quando lascerà la residenza reale, né dove andrà a vivere

Madrid – Ha deciso di lasciare volontariamente la Spagna di fronte alle ripercussioni pubbliche di alcuni “eventi passati” che lo coinvolgono.

Travolto dagli scandali in seguito alle inchieste della magistratura svizzera e del tribunale supremo spagnolo sui presunti fondi trasferiti in paradisi fiscali, il re emerito Juan Carlos di Borbone, padre dell’attuale re Felipe VI, ha deciso di lasciare la Spagna e di trasferirsi all’estero.

A riferire la notizia è El Pais. Juan Carlos avrebbe comunicato con una lettera la sua scelta al figlio Felipe, che a sua volta in una nota lo avrebbe ringraziato per la decisione presa. Secondo il quotidiano spagnolo, al momento non sarebbe noto né quando il re emerito lascerà il palazzo della Zarzuela, dove risiede da 58 anni, né in quale paese si recherà.

La decisione del re emerito arriva dopo le indagini avviate dai pubblici ministeri svizzeri e spagnoli sui presunti fondi nei paradisi fiscali. Da settimane lo stesso governo spagnolo, presieduto da Pedro Sánchez, chiedeva all’attuale re Felipe VI di prendere provvedimenti nei confronti del padre in seguito alle indagini. Ma, a quanto pare, Juan Carlos ha deciso di lasciare la Spagna per evitare scenari ben peggiore, tra cui la possibile cacciata dalla residenza reale.

Il testo della lettera, pubblicato da El Pais, che Juan Carlos ha inviato al figlio Felipe VI

Vostra Maestà, caro Felipe, con lo stesso desiderio di servizio in Spagna che ha ispirato il mio regno e di fronte alla ripercussione pubblica che alcuni eventi passati nella mia vita privata stanno generando, desidero esprimervi la mia assoluta disponibilità per aiutarvi a facilitare l’esercizio delle vostre funzioni con la tranquillità e la calma che richiede la tua alta responsabilità. La mia eredità e la mia dignità di persona sono ciò che mi chiedono.

Un anno fa ho espresso la mia volontà e il desiderio di smettere di svolgere attività istituzionali. Ora, guidato dalla convinzione di fornire il miglior servizio agli spagnoli, alle loro istituzioni e a te come re, ti comunico la mia ponderata decisione di trasferirmi fuori dalla Spagna in questo momento.

Una decisione che prendo con sentimento profondo ma con grande serenità. Sono stato re di Spagna per 40 anni e per tutti questi ho sempre desiderato il meglio per la Spagna e per la corona.

Con la mia lealtà per sempre.

Con la dolcezza e l’affetto di sempre, tuo padre.

Juan Carlos

