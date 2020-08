Parigi - Il primato giornaliero dalla fine del lockdown - Individuati 17 nuovi focolai

Parigi – Nuovo record di contagi di Coronavirus in Francia, oltre 3mila nuovi casi.

Avanza il Coronavirus in Francia. Il paese ha registrato un nuovo record giornaliero di casi dalla fine del lockdown a maggio. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 3mila 310 nuovi casi. I dati sono quelli del ministero della Sanità.

Sono stati anche individuati 17 nuovi focolai ed è stato calcolato che il tasso di positività settimanale è aumentato del 2,6%.

In lieve crescita anche il numero dei pazienti in rianimazione, 376 in totale, +9 rispetto a venerdì 14 agosto.

16 agosto, 2020