Record di contagi in Romania, 1378 positivi nelle ultime 24 ore

Coronavirus - È tra i principali focolai in Europa

Coronavirus – È boom di contagi in Romania.

Nel paese si registra un altro picco di nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore sono 1378 i contagiati e 50 i decessi.

Sale quindi il totale dei positivi da quando l’emergenza Coronavirus è iniziata. In Romania sono stati finora registrati 59mila 273 positivi e 2616 decessi.

La Romania rimane quindi il paese più colpito della penisola balcanica ed è tra i principali focolai di contagio in Europa. Proprio per questo motivo nelle scorse settimane il ministro della salute Roberto Speranza ha decretato l’obbligo di quarantena di 14 giorni per chiunque arrivi dalla Romania e Bulgaria.

7 agosto, 2020