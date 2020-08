L’igiene e la pulizia all’epoca del Covid-19

Salute - Mai come in questo periodo storico in cui imperversa la pandemia è importante curare ogni luogo

Viterbo – sponsorizzato – Negli ultimi mesi, l’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus ha evidenziato la necessità di adottare soluzioni efficaci e all’avanguardia per quanto riguarda la pulizia e l’igiene.

L’importanza di usare prodotti adeguati a fare le pulizie

La pandemia del Covid-19 si è abbattuta sulla quotidianità di tutti noi e, in questo senso, ha imposto l’esigenza di svolgere con cautela tutte le attività di pulizia e di igienizzazione dei luoghi frequentati dalle persone. A questo proposito, quindi, risulta essenziale igienizzare e pulire con i giusti prodotti tutte le superfici avendo cura di non commettere errori nell’acquisto degli stessi, perché alcuni potrebbero avere formule aggressive capaci di causare danni notevoli.

Pensiamo, ad esempio, ai pavimenti (o ai tavoli) con un rivestimento in marmo: questo materiale, così poroso per natura, potrebbe irreparabilmente perdere il suo splendore se vi restassero degli aloni causati da detersivi sbagliati. Allo stesso modo, anche l’igienizzazione di un parquet potrebbe comprometterne irrimediabilmente l’aspetto se avvenisse con qualche sostanza corrosiva o, comunque, in grado di penetrare a fondo lasciando delle antiestetiche macchie.

Allo stesso modo, anche le superfici metalliche – se pulite con qualche anticalcare poco delicato – potrebbero sciuparsi e perdere la loro brillantezza, o addirittura, in alcuni casi persino corrodersi. Tanto a casa quanto in azienda, quindi, ancor prima di preoccuparsi di mantenere pulito un ambiente, è importante tenere conto delle particolarità dello stesso ed evitare acquisti incauti di sostanze inadatte a fare le pulizie senza provocare danni.

Promuovere l’igiene degli ambienti e delle persone

La pulizia dei locali frequentati regolarmente da individui che non si conoscono, soprattutto in questo momento segnato così dalla recrudescenza della pandemia Covid-19, è diventata davvero imperativa in tantissimi ambiti. Oltre a pensare però ad igienizzare correttamente le superfici come corrimani, maniglie, vetri, porte, tavoli, sanitari et similia, è comunque essenziale ricordarsi delle esigenze delle persone.

Ciò significa, ad esempio, che l’acquisto di un buon gel igienizzante è il primo passo da compiere per dare il proprio contributo nel contenimento dell’avanzata della pandemia. Allo stesso modo, predisporre nei servizi igienici tutto il necessario per la pulizia delle mani – come sapone antibatterico di buona qualità oppure salviette asciugamani monouso in carta – è il giusto approccio per consentire alle persone di promuovere efficacemente l’igiene.

In alcuni casi, poi, è pure importante acquistare le mascherine e i guanti protettivi tramite i quali favorire un contrasto efficace contro la diffusione del coronavirus. Soprattutto negli ambienti più frequentati, infine, un altro valido approccio nella prevenzione del contagio da Covid-19 può essere rappresentato dall’acquisto di soluzioni che evitino il più possibile la necessità di avere un contatto con le mani, come ad esempio, erogatori automatici di saponi, rubinetti con sensori ed asciugamani ad aria dotati di soluzioni battericide (come le luci UV).

Scegliere soluzioni ecosostenibili per l’igiene e la pulizia

In questo periodo storico è molto importante affrontare la pandemia del nuovo coronavirus adottando soluzioni efficaci, tuttavia, le stesse non devono nemmeno far scordare l’esigenza di promuovere il rispetto dell’ambiente.

Tutti i guanti monouso, le mascherine e tanti altri prodotti che si usano quotidianamente hanno un impatto ambientale notevole: il contrasto al Covid-19 andrebbe quindi promosso senza dimenticarsi della sostenibilità. Ecco perché bisognerebbe preferire prodotti ottenuti con materie prime riciclate, preoccupandosi peraltro di avere un occhio di riguardo nella diversificazione dei rifiuti prodotti. Solo in questo modo, infatti, si potrebbe da una parte tutelare la salute pubblica e, al tempo stesso, non condannare comunque il nostro pianeta ad un’ancor più estrema emergenza ambientale.

Informazione pubblicitaria

7 agosto, 2020