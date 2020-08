Reggia di Caserta, il cavallo di una botticella crolla a terra e muore

FOTONOTIZIA - L'Enpa: "Sono anni che le guardie Enpa intervengono al fine di stoppare questo sciocco esibizionismo di sciocchi turisti"

Caserta – Reggia di Caserta, il cavallo crolla a terra e muore.

È crollato a terra sotto il sole infuocato, ucciso dal caldo. Un cavallo che trainava una botticella è morto nei giardini della Reggia di Caserta. Il cavallo, usato per trasportare i turisti, non ha retto alle alte temperature.

Le foto della morte dell’animale sono state pubblicate su Facebook da un volontario dell’Enpa di Caserta (Ente nazionale protezione animali).

“Con profondo dolore prendiamo atto che un povero cavallo è giunto al traguardo della sua esistenza – scrive l’Ente nazionale protezione animali su Facebook -. L’Enpa ormai da anni cerca in tutti i modi di contrastare questo stupido mercimonio perpetrato ai danni di cavalli fatti schiavi. Sono anni che le guardie Enpa intervengono al fine di stoppare questo sciocco esibizionismo di sciocchi turisti che pur di esibire sciocchi selfie, in omaggio all’ostentazione, sfruttano i poveri cavalli che tirano calessi per farsi accompagnare al bagno di Diana o viceversa tornare alla Reggia.

Tutto per sentirsi re per pochi istanti e ricalcare i viali che secoli fa, chi veramente era potente, percorreva. Sono anni che si grida a gran voce di porre fine a questo giogo ove a pagarne le pene, visto l’epilogo odierno, sono animali indifesi. Alle nostre grida le risposte, negli anni, sono state sempre le stesse. Sono autorizzati dall’Asl e dalle autorità comunali e del Real Sito. Oggi, con il “traguardo” letale del maestoso equino probabilmente, almeno si spera, questo incosciente modo di visitare un sito monumentale ha termine”.

13 agosto, 2020