Viterbo - Comune - Il 4 in consiglio il bilancio e poi di nuovo la gestione dell'impianto dopo che la volta scorsa il centrodestra è rimasto a secco

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Il rendiconto e poi la resa dei conti sulla piscina.

Centrodestra a secco di voti e nell’ultima seduta di consiglio comunale il via libera alla gestione dell’impianto è saltato per la contemporanea assenza di quattro consiglieri di maggioranza: Fondazione in blocco (Gianmaria Santucci e Sergio Insogna), poi uni rispettivamente della Lega (Vittorio Galati) e uno di Forza Italia (Isabella Lotti).

Un brutto segnale per il sindaco Arena, che sulla scelta di non optare per la gara pubblica, ma andare ad affidamento diretto con la federazione si è speso molto.

Ci sono le pesanti obiezioni da parte della minoranza, gli errori nel presentare la delibera, ritirata e riproposta a più riprese, ma anche le modifiche al regolamento degli impianti comunali, con procedure pasticciate e successivamente corrette.

Poteva andare meglio, ma il primo cittadino non si arrende e la pratica tornerà in consiglio comunale, probabilmente già il 4 agosto.

Prima c’è da approvare il rendiconto 2019 di bilancio, poi, se dovesse avanzare tempo, nel pomeriggio si passa alla piscina. Un tuffo per niente rinfrescante.

Qualora la discussione dovesse andare per le lunghe, l’affidamento dell’impianto natatorio è destinato a slittare a giovedì.

A palazzo dei Priori la situazione va un po’ a rilento. In pieno agosto si parla del bilancio che tira le somme per lo scorso anno, il preventivo 2020 se tutto va bene si affronterà a settembre, a tre mesi dalla fine nell’anno.

Meglio farsi una nuotata in piscina.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











3 agosto, 2020