Renzi contro Conte: “Il vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti”

Coronavirus - Italia Viva lancia una raccolta firme

Condividi la notizia:











Coronavirus – È Renzi contro Conte sull’obbligatorietà del vaccino per il Coronavirus, quando e se verrà sviluppato.

Proprio ieri il presidente del consiglio ha affermato che il vaccino debba essere messo a disposizione delle persone, ma di non ritenere che debba essere obbligatorio.

Una posizione non condivisa dal leader di Italia Viva Matteo Renzi che oggi ha chiarito la sua posizione: “Se davvero arriveremo al vaccino contro il Covid, questo vaccino dovrà essere obbligatorio per tutti. Obbligatorio, non facoltativo – ha scritto sulla sua Enews -. Per questo, la nostra deputata Lisa Noja e gli altri amici hanno lanciato una raccolta firme affinché più persone possibili facciano pressione sul governo perché non ci sia nessun passo indietro per strizzare l’occhio ai no vax.”

“Siamo stati chiusi in casa per mesi – ha continuato Renzi – e se arriva il vaccino lasciamo libertà di scelta? Non scherziamo”.

Gli fa eco la stessa deputata Lisa Noja, che sul suo profilo Twitter scrive: “Non si scherza sulla salute delle persone, specialmente su quella dei più fragili. Ecco perché sono prima firmataria della petizione (insieme ad una quindicina di ragazzi) lanciata da Italia Viva sul vaccino Covid obbligatorio. Firma anche tu”.

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020