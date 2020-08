“Restiamo liberi annulla la manifestazione”

Tarquinia - La decisione degli organizzatori dopo alcune critiche apparse sui social

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – A seguito delle incomprensibili prese di posizione, anche aggressive ed offensive, apparse sui social contro la manifestazione organizzata su Tarquinia dalla nostra associazione, ci troviamo ad oggi a decidere di non manifestare il nostro pensiero contro la proposta di legge.

Quindi annulliamo la data, pur non ravvedendo nelle tesi da noi portate avanti alcun atto di intolleranza e nonostante le numerose adesioni ricevute.

La revoca è dovuta esclusivamente alla inevitabile trasformazione della piazza in un terreno di scontro del tutto incompatibile con la finalità della manifestazione.

Non manifesteremo oggi in piazza non tanto e non solo per motivi di sicurezza ma per la responsabilità che abbiamo nel tenere distinti i piani di una protesta da quelli di uno scontro sociale.

Vogliamo ricordare che le pari opportunità sono un principio che deve valere per tutti e non è solo appannaggio di alcuni; per questo la nostra battaglia proseguirà più risoluta di prima, individuando ogni tipo di protesta legale per ricordare che l’opinione non può essere sottoposta a giudizio per come sancito dalla Costituzione italiana e per ribadire che vogliamo mantenere la libertà di pensare ad un tipo di società non omologata al pensiero unico dominante del politicamente corretto.

Gli organizzatori locali di Restiamo liberi

6 agosto, 2020