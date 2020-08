Il sindaco Romoli: “Riaprono le scuole medie”

Cronaca - Mediante la separazione di quella di Bomarzo da quella di Bassano in Teverina al fine di poter osservare le distanze previste dalla normativa anti Covid

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Bassano in Teverina ufficializza la riapertura delle scuole medie per l’anno scolastico 2020-2021.

Ad informare della notizia, in una riunione con i genitori degli alunni frequentanti, nel pomeriggio del 28 agosto 2020 nella sala polivalente alla presenza della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Ernesto Monaci di Soriano nel Cimino Emilia Conti, della presidente del consiglio comunale delegata Samantha Pompili e il sindaco Alessandro Romoli.

“Si tratta di un lavoro portato avanti questi mesi dall’amministrazione comunale – dichiara la delegata Samantha Pompili – ringrazio per l’impegno profuso la preside Emilia Conti che non ha mai fatto mancare in oltre un lustro di conoscenza nei rispettivi ruoli leale collaborazione e attenzione verso la nostra comunità locale.

Siamo estremamente soddisfatti – continua Pompili – della riapertura della scuola media per l’anno corrente mediante la separazione della scuola media di Bomarzo da quella di Bassano in Teverina al fine di poter osservare le distanze previste dalla normativa anti Covid.

Saranno quindi eseguiti la prossima settimana piccoli interventi per la predisposizione delle aule che consentiranno l’osservanza delle norma vigenti per il contenimento del contagio.”

“Ringrazio – dichiara il sindaco Romoli – davvero di cuore la preside Emilia Conti, il direttore dell’ufficio scolastico provinciale Daniele Peroni per la sensibilità dimostrata verso le esigenze della nostra comunità locale e la delegata alla Pubblica istruzione Samantha Pompili.

Si tratta di un risultato amministrativo che consentirà ai nostri ragazzi in questo momento cosi delicato per il nostro Paese di frequentare la scuola media direttamente qui a Bassano in Teverina.

In ogni sede e anche in questa torno a ribadire l’esigenza della Politica Nazionale di occuparsi della necessità di evitare chiusura delle scuole nei piccoli centri avviando la completa revisione delle norme sul dimensionamento scolastico.

Appartengo alla classe 1984 l’ultima classe ad aver frequentato le scuole media a Bassano in Teverina prima della chiusura. Per la mia storia personale e familiare annovero quello della riapertura per l’anno corrente delle scuole medie a Bassano in Teverina tra i risultati dei quali questa compagine di governo “Insieme per Cambiare “ dovrà andare fiera al termine dell’esperienza amministrativa.”

Comune di Bassano in Teverina

Condividi la notizia:











29 agosto, 2020