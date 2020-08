“I ricoveri dei giovani testimoniano che il Covid non è uno scherzo”

Roma - L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato interviene deciso: "L'aumento dei casi è collegato al calo d'attenzione che c'è stato"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni.

L’aumento dei casi è diametralmente collegato al calo di attenzione che c’è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente auguriamo un decorso clinico breve e di guarigione per chi si trova in questa fase a vivere l’esperienza del ricovero ospedaliero.

Non bisogna abbassare la guardia.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

19 agosto, 2020