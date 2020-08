Rientrata dalla Romania la donna risultata positiva a Belcolle

Coronavirus - A Rieti focolaio in un centro estivo: contagiate due suore e due educatrici - A Civitavecchia 39enne infetto dopo essere tornata da Malta

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, sette nuovi casi nell’Alto Lazio. Cinque nel Reatino, uno accertato a Belcolle e un altro a Civitavecchia.

Ieri, lunedì 10 agosto 2020, la sezione di Genetica molecolare dell’ospedale di Viterbo ha accertato un nuovo positivo al Covid-19. L’azienda sanitaria spiega che la paziente “si è sottoposta all’esame diagnostico in una struttura della Asl di Viterbo, ma è residente in un comune fuori provincia”. Lì sta trascorrendo la convalescenza, e per questo non viene conteggiata nei dati della Tuscia.

Si tratta di una donna che vive a Roma e che, come fa sapere la regione Lazio, è di rientro dalla Romania. L’assessore alla Sanità, Alessio d’Amato, assicura che è “in corso il contact tracing internazionale”.

Nella Tuscia gli attualmente positivi sono sei. Quattro a Viterbo, tutti parenti. La prima a essere scoperta, dopo l’accesso al pronto soccorso, è un’anziana ora ricoverata nel reparto di malattie infettive. Gli altri due malati sono un paziente di Montalto di Castro, che sta trascorrendo la convalescenza in un ospedale fuori regione, e uno che si trova a Orte.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 474 persone: 443 sono guarite, mentre 26 sono morte. In quarantena ci sono 210 cittadini, mentre 4mila 230 hanno concluso l’isolamento domiciliare. Finora sono stati fatti 17mila 275 tamponi.

Tra il 31 luglio e il 4 agosto la Asl di Viterbo ha refertato la positività di quattro migranti arrivati a Valentano e poi trasferiti due nel centro di accoglienza di Proceno (ora ricoverati al policlinico militare del Celio a Roma) e due in quello di Orte, dove stanno trascorrendo la convalescenza. Trattandosi di casi di importazione, anche loro non vengono conteggiati nei dati della Tuscia.

In Sabina salgono a venti i malati. Ieri cinque nuovi contagi dopo un focolaio in un centro estivo del capoluogo. “Si tratta – specifica la Asl di Rieti – di due suore dell’istituto Divino Amore, due educatrici del centro estivo presso l’istituto religioso e un uomo con link già noto e isolato”.

In sorveglianza domiciliare ci sono 132 persone (tutte asintomatiche), nove ne sono uscite nelle ultime 24 ore.

Un nuovo caso anche a Civitavecchia, dove è risultato positivo un uomo. “Si tratta – puntualizza la Regione – di un 39enne di rientro da Malta, avviato il contact tracing internazionale”. Nel territorio della Asl Roma 4 gli infetti sono quattordici: tre a Cerveteri, due a Capena, Civitavecchia e Fiano Romano, uno ad Allumiere, Bracciano, Campagnano, Formello e Ladispoli.

In totale sono guariti 770 pazienti e sono stati fatti 17mila 980 tamponi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 474 (148 a Viterbo; 326 in provincia)

Attualmente positivi: 6 (1 ricoverato a Belcolle; 1 fuori regione)

Guariti: 443

Morti: 25 + 1

In quarantena: 210

Usciti dalla quarantena: 4230

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 148 casi (6 morti e 138 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (8 guariti)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 6 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











10 agosto, 2020