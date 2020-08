“Rifiuti, emendamento centri di riuso mette al centro l’economia circolare”

Regione Lazio - Bonafoni e Petrillo (Lista Zingaretti) esprimono soddisfazione

Condividi la notizia:











Roma – “Sono molto felice dell’approvazione – nel merito della discussione circa il Piano Regionale di gestione dei rifiuti – dell’emendamento di cui sono prima firmataria, sui mercatini dell’usato e i Centri del Riuso.

Una misura importante attraverso cui la Regione Lazio si impegna a sostenere la realizzazione di tali strutture in aree sia pubbliche che private, svolgendo al contempo una funzione di promozione e diffusione delle stesse nei territori, agevolando le pratiche del riutilizzo e del recupero, ampliando la visione della green economy e la gestione circolare dei rifiuti”, così in una nota la Consigliera regionale Marta Bonafoni, Capogruppo della lista Civica Zingaretti.

“È la prima volta che all’interno di un Piano Rifiuti si parla di economia circolare in maniera così strutturale. Le postazioni di riuso – non più a carico e solo di iniziativa delle amministrazioni – rappresentano un passo in avanti per l’ecologia e per le tante associazioni territoriali e ambientaliste della nostra Regione” aggiunge il Consigliere Angelo Petrillo, Capogruppo della Lista Civica al Comune di Fiumicino.

“Un passaggio del Piano, tuttora in votazione alla Pisana, ma non un dettaglio se vogliamo davvero scommettere su un nuovo modello di sviluppo non più rinviabile per la Regione e per il Paese” concludono.

Condividi la notizia:











4 agosto, 2020