“Rifornimento di acqua potabile a Caprarola e Ronciglione, il ministero dell’Ambiente ha risposto alla richiesta”

Caprarola - L'annuncio dell'associazione medici per l'ambiente - Isde di Viterbo

Caprarola – Riceviamo e pubblichiamo – La direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (Sua) del ministero dell’Ambiente ha risposto alla richiesta dell’associazione medici per l’ambiente – Isde di Viterbo affinché le popolazioni di Caprarola e Ronciglione siano adeguatamente rifornite di acqua potabile, valorizzando sistemi alternativi alla captazione delle acque dal lago di Vico, in ottemperanza alla deliberazione del 19 maggio 2020 n.276 della giunta regionale del Lazio.

L’associazione medici per l’ambiente – Isde (international society of doctors for the environment) di Viterbo, in data 4 agost, ha scritto al ministro della Salute, al ministro dell’Ambiente e alle competenti istituzioni ed enti, affinché in ottemperanza alla deliberazione del 19 maggio 2020 n.276 della giunta regionale del Lazio, le popolazioni di Caprarola e Ronciglione siano adeguatamente rifornite di acqua potabile, valorizzando sistemi alternativi alla captazione delle acque dal lago di Vico.

La direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (Sua) del ministero dell’Ambiente, in data 11 agosto, ha inviato una nota indirizzata alla direzione ambiente e sistemi naturali della regione Lazio, all’Ato1 Lazio nord Viterbo e alla Talete Spa.

La comunicazione ministeriale conclude chiedendo: “Se siano allo studio provvedimenti per rintracciare fonti alternative di approvvigionamento per superare la denunciata annosa questione”.

Associazione medici per l’ambiente – Isde di Viterbo

12 agosto, 2020