Rilasciato su cauzione il magnate dei media Jimmy Lai

Hong Kong – Il magnate dei media Jimmy Lai è stato rilasciato su cauzione.

Da sempre grande sostenitore del fronte democratico di Hong Kong, Jimmy Lai, 71 anni, era stato arrestato ieri per aver infranto la contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta dal governo cinese.

La cauzione per il magnate Jimmy Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, era di 500mila dollari di Hong Kong, l’equivalente di circa 55mila euro.

Ma la lotta tra che il quotidiano Apple Daily sta conducendo contro il governo di Hong Kong non si è fermata nemmeno di fronte all’arresto del fondatore.

Secondo la Cnn, in risposta all’arresto di Lai, il giornale avrebbe aumentato la produzione delle copie, arrivando a stamparne addirittura 550mila invece della solita tiratura che si attesta intorno alle 70mila copie. E il giornale avrebbe poi esortato la popolazione locale a comprare una copia in segno di protesta. A quanto pare ha funzionato, viste le code che si sono formate per comprare il giornale.

11 agosto, 2020